Ущерб лондонского клуба составит около 25 млн фунтов, сообщает Football365.

Роналду стал одной из причин увольнения Тухеля из Челси

Челси должен заплатить Тухелю 13 миллионов за досрочный разрыв контракта. Еще 2 миллиона предусмотрены его помощникам. "Синие" уже нашли и замену немецкому специалисту. Ожидается, что новым рулевым станет Грэм Поттер, за выкуп которого нужно заплатить 10 млн фунтов Брайтону. Это будет второй самый дорогой выкуп тренера в истории футбола после Юлиана Нагельсманна (Бавария платила РБ Лейпциг 25 млн евро).

Напомним, Челси набрал всего 10 очков в 6 турах АПЛ, а в Лиге чемпионов стартовал с сенсационного поражения Динамо З.

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