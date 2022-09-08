Челси заплатит 25 млн за увольнение Тухеля – щедрая компенсация немцу и второй самый дорогой выкуп тренера в истории
Челси понесет серьезные экономические потери из-за решения сменить главного тренера посреди сезона.
Ущерб лондонского клуба составит около 25 млн фунтов, сообщает Football365.
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Челси должен заплатить Тухелю 13 миллионов за досрочный разрыв контракта. Еще 2 миллиона предусмотрены его помощникам. "Синие" уже нашли и замену немецкому специалисту. Ожидается, что новым рулевым станет Грэм Поттер, за выкуп которого нужно заплатить 10 млн фунтов Брайтону. Это будет второй самый дорогой выкуп тренера в истории футбола после Юлиана Нагельсманна (Бавария платила РБ Лейпциг 25 млн евро).
Напомним, Челси набрал всего 10 очков в 6 турах АПЛ, а в Лиге чемпионов стартовал с сенсационного поражения Динамо З.
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