"Я более чем уверен, что он вернется. Мы наладили с ним близкие отношения, когда он был в академии Ливерпуля, я всегда следил за ним. Утром у нас был небольшой обмен мыслями, но ничего слишком глубокого, короткий разговор.

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Я могу представить, что вся эта ситуация разочаровывает его из-за амбиций, но не думаю, что нам следует беспокоиться о Стиви. Он хорошо знает эту игру, что такие вещи могут случиться. Мы все получаем удары со всех сторон, но важно, как ты реагируешь на них. Многие замечательные менеджеры были вынуждены покинуть свои клубы по разным причинам.

Некоторые из лучших делали это довольно часто в течение своей карьеры. Затем они появлялись в другом месте, уже сделав выводы и найдя решение проблем", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Стиви Джи был уволен с должности наставника Астон Виллы после разгромного поражения от Фулхэма.

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