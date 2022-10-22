"Я більш ніж впевнений, що він повернеться. Ми налагодили з ним близькі стосунки, коли він був в академії Ліверпуля, я завжди стежив за ним. Вранці у нас був невеликий обмін думками, але нічого надто глибокого, коротка розмова.

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Я можу уявити, що вся ця ситуація розчаровує його через амбіції, але не думаю, що нам варто хвилюватися про Стіві. Він добре знає цю гру, що такі речі можуть трапитися. Ми всі отримуємо удари звід усіх сторін, але важливо, як ти реагуєш на них. Багато чудових менеджерів були змушені залишити свої клуби з різних причин.

Деякі з найкращих робили це досить часто протягом своєї кар'єри. Потім вони з'являлися в іншому місці, вже зробивши висновки та знайшовши розв'язання проблем", – наводить слова Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Стіві Джі був звільнений з посади наставника Астон Вілли після розгромної поразки від Фулхема.

Лестер здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши Лідс, Фулхем впевнено переграв Астон Віллу