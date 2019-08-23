Клопп остроумно прокомментировал травму Алиссон

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал восстановления вратаря мерсисайдцев Алиссона от травмы.

"Алиссон вернется не скоро. Мы обедали с ним сегодня, так что, он хотя бы может есть. Алиссон хорошо выглядит, находится в отличной форме и хорошем настроении, но его возвращение будет продолжаться некоторое время, и я не знаю, какие точные сроки восстановления.

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Мы не спрашивали у медицинского штаба, потому что хотим дать ему необходимое время для восстановления. После повреждения Алиссон передвигался на костылях, и это нормально после той травмы, что он получил. Сейчас он ходит без них.

Алиссон уже может тренироваться, значительно отличается от той ситуации, что мы наблюдали неделю назад. Думаю, его восстановление уйдет быстро, но не знаю, насколько", – цитирует Клоппа AS.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграє з Арсеналом завтра, 24-го серпня. Початок гри о 19:30.

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