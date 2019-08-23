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Клопп остроумно прокомментировал травму Алиссон

22:14 79 Читати українською
Клопп остроумно прокомментировал травму Алиссон
Алиссон / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал восстановления вратаря мерсисайдцев Алиссона от травмы.

 

"Алиссон вернется не скоро. Мы обедали с ним сегодня, так что, он хотя бы может есть. Алиссон хорошо выглядит, находится в отличной форме и хорошем настроении, но его возвращение будет продолжаться некоторое время, и я не знаю, какие точные сроки восстановления.

Алиссон выбыл на длительный срок и может пропустить первый матч группового этапа Лиги чемпионов

Мы не спрашивали у медицинского штаба, потому что хотим дать ему необходимое время для восстановления. После повреждения Алиссон передвигался на костылях, и это нормально после той травмы, что он получил. Сейчас он ходит без них.

Алиссон уже может тренироваться, значительно отличается от той ситуации, что мы наблюдали неделю назад. Думаю, его восстановление уйдет быстро, но не знаю, насколько", – цитирует Клоппа AS.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграє з Арсеналом завтра, 24-го серпня. Початок гри о 19:30.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Ливерпуль
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