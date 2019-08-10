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Алиссон выбыл на длительный срок и может пропустить первый матч группового этапа Лиги чемпионов

15:02 114 Читати українською
Алиссон выбыл на длительный срок и может пропустить первый матч группового этапа Лиги чемпионов
Алиссон / Reuters

Голкипер Ливерпуля Алиссон может пропустить стартовый тур Лиги чемпионов из-за травмы.

Бразилец Алиссон пропустит от 4 до 6 недель из-за своей травмы, информирует журналист Daily Mail Доминик Кинг.

Алиссон травмировался в матче против Норвича – Адриан дебютировал за Ливерпуль

По его информации, Алиссон, скорее всего, порвал икроножную мышцу. Если же восстановление затянется, то бразилец пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Алиссон получил травму в матче против Норвича, неудачно выбив мяч. Бразильца заменил в воротах Адриан, а Ливерпуль одержал разгромную победу (4:1).

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Алиссон Алиссон
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