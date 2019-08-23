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Клопп дотепно прокоментував травму Аліссона

22:13 454 Читать на русском
Клопп дотепно прокоментував травму Аліссона
Аліссон / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував відновлення воротаря мерсисайдців Аліссона від травми.

 

"Аліссон повернеться не дуже скоро. Ми обідали з ним сьогодні, тож він хоча б може їсти. Аліссон добре виглядає, перебуває у відмінній формі та гарному настрої, але його повернення триватиме певний час, і я не знаю, які точні терміни відновлення.

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Ми не питали у медичного штабу, тому що хочемо дати йому необхідний час для відновлення. Після пошкодження Аліссон пересувався на милицях, і це нормально після тієї травми, що він отримав. Зараз він ходить без них.

Аліссон вже може тренуватися, що значно відрізняється від тієї ситуації, що ми спостерігали тиждень тому. Думаю, його відновлення піде швидко, але не знаю, наскільки", – цитує Клоппа AS.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграє з Арсеналом завтра, 24-го серпня. Початок гри о 19:30.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Ліверпуль - Арсенал Ліверпуль Ліверпуль
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