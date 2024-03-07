Юрген Клопп в очередной раз подтвердил свою человечность и отличное отношение к болельщикам.

Ливерпуль приехал в Прагу, где проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против местной Спарты.

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Не секрет, что в Чехии нашли приют многие украинцы. Нашим молодым ребятам посчастливилось пересечься с Клоппом. Рулевой Ливерпуля любезно побеседовал с ними и подписал украинский флаг.

Напомним, матч "красных" против Спарты состоится сегодня, начало в 19:45. Для 56-летнего Клоппа это прощальный сезон во главе Ливерпуля – он заранее предупредил о своем уходе и желании отдохнуть.

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