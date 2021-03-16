"В последние годы Юрген всегда подчеркивал, что он точно мог бы быть доступным для сборной, если бы DFB искала тренера, а сам он не работал в каком-либо клубе. Впрочем, второй пункт сейчас недействителен, потому о сборной не может быть и речи. Никаких "черных выходов". Если Юрген четко сказал об этом, то он будет держать слово. Он еще не закончил свою работу в Ливерпуле. У Юргена действующий трехлетний контракт с "красными". Он все сказал, чтобы не было никаких домыслов.

Флик не спешит возглавлять сборную Германии

Что касается Рангника, то он свободен, и ему нравится идея о сборной. Теперь все зависит от DFB. Ральф – успешный тренер. Он много лет отлично работал в Хоффенхайме и РБ Лейпциг. Ему немного за 60, и он в прекрасной форме. Сборная Германии могла бы стать кульминацией его карьеры", – заявил Косицке в интервью Sport1.

Напомним, Йоахим Лев и Немецкий футбольный союз договорились о разрыве контракта после завершения Евро-2020.

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