"В последних двух матчах не были назначены пенальти. В игре с Саутгемптоном был фол на Мане, для меня это пенальти. Это не так важно, но это мое мнение. Затем игра рукой. Еще момент, где Садио не упал. Люди, которые называют его "ныряльщиком", не правы.

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Я не хочу, чтобы в нашу пользу назначали пенальти, которых не было. Но если нарушения есть, то было бы хорошо получить одиннадцатиметровый, потому что это часть игры", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

После 17-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, отставая от Манчестер Юнайтед на три очка.

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