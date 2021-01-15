"В останніх двох матчах були непризначені пенальті. У грі із Саутгемптоном був фол на Мане, для мене це пенальті. Це не так важливо, але це моя думка. Потім гра рукою. Ще момент, де Садьйо не впав. Люди, які називають його "пірнальником", не мають рації.

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Я не хочу, щоб на нашу користь призначали пенальті, яких не було. Але якщо порушення є, то було б добре отримати одинадцятиметровий, тому що це частина гри", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Після 17-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, відстаючи від Манчестер Юнайтед на три очки.

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