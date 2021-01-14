Уже в воскресенье, 17 января, в чемпионате Англии состоится битва двух лучших команд турнирной таблицы АПЛ – Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа отстает от "красных дьяволов" на три очка и в случае поражения может значительно ухудшить свои шансы на чемпионство.

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Бывший арбитр ФИФА Клаттенбург призвал немца не давать характеристик английским рефери накануне важного поединка, называя такие действия Клоппа "играми разума" и попыткой оказать давление на главного арбитра предстоящего матча Пола Тирни.

"Во-первых, если Клопп хочет сказать, что игроки Манчестер Юнайтед сознательно хотят заработать пенальти, то это будет звучать лицемерно. Мохамед Салах и Садио Мане тоже не избегают подобной тактики на футбольном поле. Во-вторых, он явно нервничает, потому что с времен Фергюссона мы не видели таких явных и очевидных попыток оказать давление на судью перед большой игрой. В прошлом сезоне, когда Ливерпуль выигрывал каждую неделю, Клопп этого не делал. Он не любит проигрывать, никогда не любил. Он становится резким в своих высказываниях.

В конце концов, он ошибается, считая, что Юнайтед существует в ауре благоприятных решений. Раньше, когда там был Ферги, так и было, но с тех пор, как он ушел, это не так. Я – единственный судья, который назначил три пенальти в пользу соперника на Олд Траффорд. Это было в 2014 году, когда Юнайтед играл с Ливерпулем. Но тренером тогда был Дэвид Мойес – не уверен, что это произошло бы при Фергюсоне", – цитирует Клаттенбурга издание L.F.C.

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