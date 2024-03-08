"Несколько человек говорили со мной и сказали, что я должен прокомментировать. Я знаю, как нужно говорить в этом клубе, что ты уважаешь соперника. Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире, и у меня очень хорошая жизнь, хоть я и совсем не близок к этому!

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У них невероятные игроки, у них лучшая девятка (Эрлинг Холанд), которая забивает, когда хочет. Кевин де Брюйне войдет в историю, его будут сравнивать со Стивеном Джеррардом.

Фил Фоден – лучший английский игрок на данный момент, и Трент это уважает. Но он родился в Ливерпуле и играл за все молодежные команды. Один из наших лозунгов: "Это значит больше", и для нас больше значит то, что происходит здесь.

Когда мы чувствуем себя так, почему бы нам не позволить себе сказать это. Меня это не интересует, просто Трент так чувствует, и у меня нет проблем с этим, и я уверен, что он тоже проявил уважение", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Александр-Арнольд заявил, что хоть у Ливерпуля меньше трофеев, чем у Манчестер Сити, но они имеют большую ценность.

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