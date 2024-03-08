"Кілька людей говорили зі мною і сказали, що я повинен прокоментувати. Я знаю, як потрібно говорити в цьому клубі, що ти поважаєш суперника. Пеп Гвардіола – найкращий тренер у світі, і в мене дуже гарне життя, хоч я і зовсім не близький до цього!

Холанд красиво поставив на місце зірку Ліверпуля, який принизив успіхи Манчестер Сіті

У них неймовірні гравці, у них найкраща дев'ятка (Ерлінг Холанд), яка забиває, коли хоче. Кевін де Брюйне увійде в історію, його порівнюватимуть зі Стівеном Джеррардом.

Філ Фоден – найкращий англійський гравець на цю мить, і Трент це поважає. Але він народився в Ліверпулі і грав за всі молодіжні команди. Одне з наших гасел: "Це означає більше", і для нас більше означає те, що відбувається тут.

Коли ми почуваємося так, чому б нам не дозволити собі сказати це. Мене це не цікавить, просто Трент так відчуває, і в мене немає проблем із цим, і я впевнений, що він теж виявив повагу", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що Александр-Арнольд заявив, що хоч у Ліверпуля менше трофеїв, ніж у Манчестер Сіті, але вони мають більшу цінність.

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