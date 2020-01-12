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Клопп одобрил трансфер Усмана Дембеле в Ливерпуль

12 января 19:27 769 Читати українською
Клопп одобрил трансфер Усмана Дембеле в Ливерпуль
Усман Дембеле / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассчитывает на подписание форварда Барселоны Усмана Дембеле.

Немецкий специалист заинтересован в сотрудничестве с игроком сборной Франции, информирует El Desmarque.

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Ливерпуль заключил соглашение с новым техническим спонсором, который с лета будет платить "красным" рекордные 70 млн фунтов в год. Клопп хочет потратить эти средства на усиление состава, и именно Дембеле станет одной из целей наставника "красных". Барселона рассчитывает получить за 22-летнего игрока не менее 100 млн евро.

Сезон 2019/20 складывается для Дембеле не слишком удачно. Чемпион мира имел много проблем с дисциплиной и собственным здоровьем, которые существенно ограничили его игровое время – всего один гол в девяти матчах.

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