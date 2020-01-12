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Клопп схвалив трансфер Усмана Дембеле в Ліверпуль

19:27 1293 Читать на русском
Клопп схвалив трансфер Усмана Дембеле в Ліверпуль
Усман Дембеле / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розраховує на підписання форварда Барселони Усмана Дембеле.

Німецький фахівець зацікавлений у співпраці з гравцем збірної Франції, інформує El Desmarque.

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Ліверпуль уклав угоду з новим технічним спонсором, який з літа платитиме "червоним" рекордні 70 млн фунтів на рік. Клопп хоче витратити ці кошти на підсилення складу, і саме Дембеле стане однією з цілей наставника "червоних". Барселона розраховує отримати за 22-річного гравця щонайменше 100 млн євро.

Сезон 2019/20 складається для Дембеле не надто вдало. Чемпіон світу мав чимало проблем з дисципліною і власним здоров'ям, які суттєво обмежили його ігровий час – всього один гол у дев'яти матчах.

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Теги
Трансфери Барселона Барселона Англія Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Ліверпуля Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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