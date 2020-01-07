Ливерпуль сменил технического спонсора

Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором Ливерпуля.

Контракт с новым поставщиком экипировки вступит в силу 1 июня 2020 года, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Роналду не попал в команду года FIFA20 – впервые в истории обошлось без представителей Реала

Нынешним партнером "красных" является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 млн фунтов за сезон заканчивается в мае 2020 года.

Прошлой осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с Ливерпулем, но в итоге арбитраж встал на сторону клуба.

Добавим, что Ливерпуль с большим отрывом лидирует в АПЛ – мерсисайдцы имеют преимущество в 13 очков от второго Лестера.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?