toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Ливерпуль сменил технического спонсора

7 января 15:44 427 Читати українською
Ливерпуль сменил технического спонсора
Игроки Ливерпуля / Reuters

Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором Ливерпуля.

Контракт с новым поставщиком экипировки вступит в силу 1 июня 2020 года, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Роналду не попал в команду года FIFA20 – впервые в истории обошлось без представителей Реала

Нынешним партнером "красных" является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 млн фунтов за сезон заканчивается в мае 2020 года.

Прошлой осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с Ливерпулем, но в итоге арбитраж встал на сторону клуба.

Добавим, что Ливерпуль с большим отрывом лидирует в АПЛ – мерсисайдцы имеют преимущество в 13 очков от второго Лестера.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
802
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Nike Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
39
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук