"Интересен ли мне Лео? А кто не хочет иметь Месси в своей команде?! Впрочем, у нас ни единого шанса. Такие цифры абсолютно не для нас, поэтому нам даже не стоит об этом думать! Очевидно, шансов нет. Но он хороший игрок, честно!

Манчестер Сити подготовил бешеное предложение за Месси – три игрока и 100 млн евро

Очевидно, он мог бы помочь Манчестер Сити. Победить их стало бы еще труднее, крайне трудно! Для Премьер-лиги это было бы замечательно. Наличие лучшего игрока мира в этом чемпионате... Я не уверен, что Премьер-лиге нужен дополнительный толчок, но это точно было бы усиление.

На это было бы интересно посмотреть. Месси никогда не играл в другой лиге, вне Испании. Здесь футбол другой, поэтому я на самом деле хотел бы его видеть. Но я не уверен, что это произойдет", – приводит слова Клоппа Goal.

Месси покидает Барселону: сенсационные подробности разговора с Гвардиолой как прямой вызов для Роналду (LIVE)