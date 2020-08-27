Лионель МессиЧтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, Манчестер Сити готов отдать за Месси Бернарду Силву, Габриэля Жезуса и Эрика Гарсия, а также 100 млн евро, сообщает / Reuters

Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, Манчестер Сити готов отдать за Месси Бернарду Силву, Габриэля Жезуса и Эрика Гарсия, а также 100 млн евро, сообщает Diario Sport.

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Клаусула Лионеля составляет 700 млн евро, но Барса может отпустить его за три низкую сумму. Отмечается, что Барселона заинтересована в переходе Бернарду Силвы и Эрика Гарсии, а вот Габриэль Жезус не желательно игроком для каталонцев, поскольку затормозил в своем развитии.

Напомним, Месси сообщил Барселону о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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