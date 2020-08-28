"Чи цікавий мені Лео? А хто не хоче мати Мессі у своїй команді?! Втім, у нас жодного шансу. Такі цифри абсолютно не для нас, тому нам навіть не слід про це думати! Вочевидь, шансів немає. Але він хороший гравець, чесно!

Манчестер Сіті підготував шалену пропозицію за Мессі – три гравці та 100 мільйонів євро

Очевидно, він міг би допомогти Манчестер Сіті. Перемогти їх стало б ще важче, вкрай важко! Для Прем'єр-ліги це було б чудово. Наявність найкращого гравця світу в цьому чемпіонаті... Я не впевнений, що Прем'єр-лізі потрібен додатковий поштовх, але це точно було б підсилення.

На це було б цікаво подивитися. Мессі ніколи не грав у іншій лізі, поза Іспанією. Тут футбол інший, тому я насправді хотів би його бачити. Але я не впевнений, що це станеться", – наводить слова Клоппа Goal.

Мессі покидає Барселону: сенсаційні подробиці розмови з Гвардіолою як прямий виклик для Роналду (LIVE)