Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в очередной раз вписал свое имя в историю клуба.

Ливерпуль приехал к Митьюлланду в 6-м туре группового этапа ЛЧ. Уже на 55-й секунде матча счет открыл нападающий гостей Мохамед Салах.

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Этот мяч стал 22-м для египтянина в рамках Лиги чемпионов в футболке Ливерпуля. Такой показатель является новым рекордом клуба, сообщает B/R Football. Предыдущим владельцем рекорда был легендарный Стивен Джеррард.

Напомним, Ливерпуль досрочно оформил выход плей-офф самого престижного клубного турнира.

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