Клопп – о победе над Эвертоном: Фантастическая игра и гол скаузера – чего еще желать?

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии и против Эвертона.

"Мы играли в смелый футбол. Невероятные индивидуальные выступления детей, да и взрослых. Лаллана, что за игра, невероятно! Джо Гомес руководил всей обороной, возможно, впервые в жизни. Фантастическая игра и фантастический гол скаузера – чего еще желать?

Невероятный гол юного воспитанника "красных" в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Невозможно играть так, как играли ребята сегодня, если считаешь, что не достоин выступать в этой команде. Они все знают, что достойны. Я так рад, что все они сыграли сегодня вечером. Единственное, чего я не хотел, так это ничьей. Нам пришлось пойти на определенный риск, и это окупилось", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, что единственный гол в отчетном матче забил 18-летний воспитанник Ливерпуля Кертис Джонс.

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