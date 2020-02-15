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Клопп назвал фаворита Лиги чемпионов – интересный выбор

16:08 83 Читати українською
Клопп назвал фаворита Лиги чемпионов – интересный выбор
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно возможного победителя Лиги чемпионов.

"У Ювентуса самый богатый состав, который я когда-либо видел в жизни. Ювентус был главным фаворитом Лиги чемпионов еще в начале сезона. Не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с десятиочковым преимуществом.

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В составе Ювентуса играют невероятно качественные игроки, это просто безумие. Состав Баварии также сильный, ПСЖ играет невероятно, когда в хорошей форме. Нельзя сбрасывать со счетов и Барселону с Манчестер Сити, поскольку их цель – выиграть Лигу чемпионов. Не имею ни малейшего понятия, сможет ли Ливерпуль выиграть Лигу чемпионов снова. В любом случае, мы должны быть готовы к этому", – приводит слова Клоппа Football Italia.

Напомним, уже во вторник, 18 февраля, начнутся раунд плей-офф Лиги чемпионов. Ливерпуль Клоппа будет противостоять Атлетико, начало в 22:00.

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