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Клопп пояснив, чому у Ліверпуля виникли проблеми з Норвічем

15 лютого 22:53 1302 Читать на русском
Клопп пояснив, чому у Ліверпуля виникли проблеми з Норвічем
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу в матчі 26 туру АПЛ проти Норвіча (1:0).

 
Садьйо Мане 78’
78’ Садьйо Мане

"Гра була складною з різних причин. Вітер, організація суперника і наш виступ у першому таймі зробили матч складним для нас. Я міг сказати всім гравцям, щоб вони не нервували і насолоджувалися цим – якщо хтось і мав забити, то це були ми. Ми також добре захистилися від контратак.

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Відрив від другого місця настільки божевільний, що я не зовсім розумію, я недостатньо розумний. У мене не було цього раніше. Це чудово, хоча так складно. Ми знову виграли, чергові три очки" – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 25 очок, але у "містян" є одна гра в запасі.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Норвіч - Ліверпуль
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