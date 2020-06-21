Клопп обеспокоен возможной потерей лидера Ливерпуля – он интересует Реал и ПСЖ и до сих пор не подписал новый контракт

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп стремится обезопасить себя от кадровых проблем в ближайшее трансферное окно.

Немецкий специалист беспокоится из-за того, что вингер Садио Мане до сих пор не продлил контракт с мерсисайдцами, сообщает The Sun.

Клопп резко отреагировал на трансфер Вернера в Челси

Ливерпуль еще осенью предложил сенегальцу пролонгировать соглашение. Однако, один из лидеров "красных" ответил отказом. Мане имеет действующий до 2023 года контракт с Ливерпулем, но Клопп боится, что после нынешнего сезона мадридский Реал и французский Пари Сен-Жермен активизируют попытки переманить нападающего, в частности, сумасшедшими подъемными и зарплатой.

В сезоне 2019/20 Садио Мане провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует