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Клопп обеспокоен возможной потерей лидера Ливерпуля – он интересует Реал и ПСЖ и до сих пор не подписал новый контракт

12:24 - Читати українською
Клопп обеспокоен возможной потерей лидера Ливерпуля – он интересует Реал и ПСЖ и до сих пор не подписал новый контракт
Салах и Мане / Reuters

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп стремится обезопасить себя от кадровых проблем в ближайшее трансферное окно.

Немецкий специалист беспокоится из-за того, что вингер Садио Мане до сих пор не продлил контракт с мерсисайдцами, сообщает The Sun.

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Ливерпуль еще осенью предложил сенегальцу пролонгировать соглашение. Однако, один из лидеров "красных" ответил отказом. Мане имеет действующий до 2023 года контракт с Ливерпулем, но Клопп боится, что после нынешнего сезона мадридский Реал и французский Пари Сен-Жермен активизируют попытки переманить нападающего, в частности, сумасшедшими подъемными и зарплатой.

В сезоне 2019/20 Садио Мане провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

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