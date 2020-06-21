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Клопп занепокоєний можливою втратою лідера Ліверпуля – він цікавить Реал і ПСЖ та досі не підписав новий контракт

12:24 - Читать на русском
Клопп занепокоєний можливою втратою лідера Ліверпуля – він цікавить Реал і ПСЖ та досі не підписав новий контракт
Салах і Мане / Reuters

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп прагне убезпечити себе від кадрових проблем у найближче трансферне вікно.

Німецький фахівець турбується через те, що вінгер Садьйо Мане досі не продовжив контракт із мерсисайдцями, повідомляє The Sun.

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Ліверпуль ще восени запропонував сенегальцю пролонгувати угоду. Проте, один із лідерів "червоних" відповів відмовою. Мане має чинний до 2023 року контракт із Ліверпулем, але Клопп боїться, що після нинішнього сезону мадридський Реал і французький Парі Сен-Жермен активізують спроби переманити нападника, зокрема, шаленими підйомними та зарплатнею.

У сезоні 2019/20 Садьйо Мане провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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