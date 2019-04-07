Клопп: Некоторые фанаты Ливерпуля были бы готовы прыгнуть с 16-го этажа, если после этого команда станет чемпионом

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп понимает значение чемпионского титула для болельщиков мерсисайдцев, которые ждут этого момента почти 30 лет.

"Конечно, я знаю, что для фанатов Ливерпуля победа в чемпионате Англии очень важна. Я чувствую это по их настроению. Их поддержка в нашем последнем матче АПЛ против Тоттенхэма – это нечто невероятное. Когда Ливерпуль пропустил, они не опустили головы и погнали нас вперед. Я привык к такому в Дортмунде, но не чувствовал этого в такой форме.

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Конечно, я бы не умер несчастным, если больше не выиграю чемпионский титул в роли тренера. Но я здесь, чтобы сделать все для завоевания титула. Ливерпуль дал возможность мне и моему тренерскому штабу собрать очень хорошую команду.

Конечно, это маленькое преувеличение, но некоторые фанаты Ливерпуля были бы готовы прыгнуть с 16-го этажа, если после этого команда станет чемпионом", – цитирует Клоппа Die Welt.

После 33-х туров Ливерпуль лидирует в АПЛ. У Манчестер Сити на 2 очка меньше, но есть игра в запасе. Последний раз мерсисайдцы становились чемпионом Англии еще в 1990 году.

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