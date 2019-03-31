Клопп – о шансах Ливерпуля на чемпионство: Проблема в том, что Манчестер Сити тоже верит в себя

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча 32-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

"Знаю, насколько тяжелые оставшиеся матчи. Люди считают, что мы должны победить во всех, потому что Манчестер Сити не оступится.

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Мы должны быть уверены, что мы действительно готовы к этому и не сходить с ума, а признать, что у нас будут возникать сложности в матчах, как, например, с Фулхэмом. Они будут как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Мы готовы к трудностям.

Вера во что-то делает это более вероятным. Я уверен в этом на сто процентов. Проблема в том, что Манчестер Сити тоже верит в себя.

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Ожидаем, что Тоттенхэм выставит на эту игру сильнейший состав. Ничего не слышал о проблемах "шпор" с травмированными футболистами или о чем-то еще. Мы видели их выступление в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. К сожалению, это очень хорошая команда", – цитирует Клоппа Goal.com.