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Клопп не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду-2020

15:41 61 Читати українською
Клопп не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду-2020
Клопп и Салах / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ситуацию Мохамеда Салаха, который может поехать со сборной Египта на Олимпийские игры в Токио.

"Хочу ли я потерять игрока на предсезонные сборы? Конечно, нет, это очевидно. Но мы должны рассмотреть различные варианты. Я поговорю с Мохамедом по этому поводу.

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Мы совершенно четко понимаем, чего хотим, но нам нужно больше информации: как это будет выглядеть, когда начнется подготовка и так далее. Пока никаких договоренностей нет", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб включил Салаха в предварительную заявку на турнир в Токио, который начнется 22 июля.

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Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Египет Египет Юрген Клопп Юрген Клопп
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