Клопп не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду-2020

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ситуацию Мохамеда Салаха, который может поехать со сборной Египта на Олимпийские игры в Токио.

"Хочу ли я потерять игрока на предсезонные сборы? Конечно, нет, это очевидно. Но мы должны рассмотреть различные варианты. Я поговорю с Мохамедом по этому поводу.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах

Мы совершенно четко понимаем, чего хотим, но нам нужно больше информации: как это будет выглядеть, когда начнется подготовка и так далее. Пока никаких договоренностей нет", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб включил Салаха в предварительную заявку на турнир в Токио, который начнется 22 июля.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду