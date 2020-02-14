toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Клопп не хоче відпускати Салаха на Олімпіаду-2020

14 лютого 15:41 757 Читать на русском
Клопп не хоче відпускати Салаха на Олімпіаду-2020
Клопп і Салах / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував ситуацію Мохамеда Салаха, який може поїхати зі збірною Єгипту на Олімпійські ігри в Токіо.

"Чи хочу я втратити гравця на передсезонні збори? Звичайно, ні, це очевидно. Але ми повинні розглянути різні варіанти. Я поговорю з Мохамедом щодо цього.

Клопп націлився на двох суперзірок Бундесліги – Ліверпуль має величезні козирі в переговорах

Ми абсолютно чітко розуміємо, чого хочемо, але нам потрібно більше інформації: як це буде виглядати, коли почнеться підготовка, і таке інше. Наразі жодних домовленостей немає", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, головний тренер олімпійської збірної Єгипту Шавки Гаріб включив Салаха до попередньої заявки на турнір в Токіо, який розпочнеться 22 липня.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Клопп прокоментував відсторонення Манчестер Сіті Зінченка від єврокубків
16 лютого
17835
Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет Єгипет
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
22
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук