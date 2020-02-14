Клопп не хоче відпускати Салаха на Олімпіаду-2020

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував ситуацію Мохамеда Салаха, який може поїхати зі збірною Єгипту на Олімпійські ігри в Токіо.

"Чи хочу я втратити гравця на передсезонні збори? Звичайно, ні, це очевидно. Але ми повинні розглянути різні варіанти. Я поговорю з Мохамедом щодо цього.

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Ми абсолютно чітко розуміємо, чого хочемо, але нам потрібно більше інформації: як це буде виглядати, коли почнеться підготовка, і таке інше. Наразі жодних домовленостей немає", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, головний тренер олімпійської збірної Єгипту Шавки Гаріб включив Салаха до попередньої заявки на турнір в Токіо, який розпочнеться 22 липня.

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