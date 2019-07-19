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Клопп назвал главного фаворита АПЛ в следующем сезоне

11:50 194 Читати українською
Клопп назвал главного фаворита АПЛ в следующем сезоне
Юрген Клопп / Фото Daily Express

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил конкуренцию в чемпионате Англии в сезоне 2019/20.

"Было бы замечательно, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле Манчестер Сити. Это единственная возможность пройти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Поражает их решимость и жадность к победам.

Клопп считает, что Ливерпуль не может конкурировать с топовыми клубами на трансферном рынке

Я не думаю, что у них было бы 98 очков в прошлом сезоне, если бы не конкуренция с нами, и у нас не было бы 97 очков, если бы мы не пытались их обойти. Мы преследовали друг друга в течение сезона, давили друг на друга, и вот к чему это привело", – цитирует Клоппа The Telegraph.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ Манчестер Сити занял первое место, опередив Ливерпуль лишь на одно очко.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Юрген Клопп Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Ливерпуль
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