Клопп назвав головного фаворита АПЛ наступного сезону

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив конкуренцію в чемпіонаті Англії сезону 2019/20.

"Було б чудово, якби ми змогли знову дуже близько триматися біля Ман Сіті. Це єдина можливість пройти їх. Вже ясно, що вони знову головний фаворит АПЛ. З цим проблем немає. Вражає їхня рішучість і жадібність до перемог.

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Я не думаю, що у них було б 98 очок в минулому сезоні, якби не конкуренція з нами, і у нас не було б 97 очок, якби ми не намагалися їх обійти. Ми переслідували один одного протягом сезону, тиснули один на одного, і ось до чого це призвело", – цитує Клоппа The Telegraph.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ Манчестер Сіті посів перше місце, випередивши Ліверпуль лише на одне очко.

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