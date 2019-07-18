Клопп считает, что Ливерпуль не может конкурировать с топовыми клубами на трансферном рынке

Главный тренер мерсисайдцев оценил ситуацию на футбольном рынке Европы.

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"Мы не будем слишком активными в это трансферное окно. За два года мы много вложили в команду. Некоторые утверждают, что мы потратим еще 200-300 млн фунтов на трансферы. Только Манчестер Сити и ПСЖ могут делать это ежегодно. Возможно, еще Реал и Барселона", – приводит слова Клоппа Goal.

Добавим, что "красные" пока не осуществили ни одного подписания в текущее трансферное окно.

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