В матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Сити Алиссон не пропустил с пенальти от Илкая Гюндогана (немец пробил выше), но допустил несколько ошибок при голевых атак "горожан".

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"Возможно, у него замерзли ноги. Это звучит забавно, но так может быть", – именно так Юрген Клопп прокомментировал действия своего голкипера в эфире Sky Sports.

Добавим, что благодаря победе над Ливерпулем Манчестер Сити увеличил отрыв от второго места до пяти очков при игре в запасе. Мерсисайдцы остались на четвертом месте с отставанием от лидера в 10 очков, которые могут превратиться в 13.

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