У матчі 23-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті Аліссон не пропустив із пенальті від Ілкая Гюндогана (німець пробив вище), але припустився кількох помилок під час гольових атак "містян".

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"Можливо, у нього замерзли ноги. Це звучить кумедно, але так може бути", – саме так Юрген Клопп прокоментував дії свого голкіпера в ефірі Sky Sports.

Додамо, що завдяки перемозі над Ліверпулем Манчестер Сіті збільшив відрив від другого місця до п'яти очок при грі у запасі. Мерсисайдці залишилися на четвертому місці з відставанням від лідера у 10 очок, які потенційно можуть перетворитися на 13.

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