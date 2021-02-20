"Никогда не думали, как можем обойти Манчестер Сити или как можем вновь стать лучшей командой Англии, что бы это ни значило. Просто хотели быть лучшей версией себя. Ливерпулю вновь выпал такой шанс. Если мы достаточно хороши, значит, этого хватит. Если другая команда будет лучше – так работает спорт.

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Конечно, нам нужно чуть больше удачи, чтобы достичь желаемых результатов. Все мы согласимся, и, уверен, Пеп сказал бы так же. Мы бы не отставали от Манчестер Сити на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон. Но такова реальность. Принимаем это. В нынешнем сезоне нас не волнует, насколько близко мы подберёмся к Манчестер Сити. Важно лишь, как высоко нам удастся подняться в таблице. Этого достаточно", – цитирует Клоппа издание Goal.

Напомним, мерсисайдцы после 24-х туров занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 40 очков. От лидера – Манчестер Сити – они отстают на 16 пунктов.

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