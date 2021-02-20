Клопп знайшов чергову причину невдач Ліверпуля
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо турнірної ситуації своєї команди.
"Ніколи не думали, як можемо обійти Манчестер Сіті або як можемо знову стати найкращою командою Англії, що б це не означало. Просто хотіли бути кращою версією себе. Ліверпулю знову випав такий шанс. Якщо ми достатньо хороші, значить, цього вистачить. Якщо інша команда буде кращою – так працює спорт.
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Звичайно, нам потрібно трохи більше удачі, щоб досягти бажаних результатів. Всі ми погодимося, і, впевнений, Пеп сказав би так само. Ми б не відставали від Манчестер Сіті на 16 очок, якби зараз був нормальний сезон. Але така реальність. Приймаємо це. У нинішньому сезоні нас не хвилює, наскільки близько ми підберемося до Манчестер Сіті. Важливо лише, як високо нам вдасться піднятися в таблиці. Цього достатньо", – цитує Клоппа видання Goal.
Нагадаємо, мерсисайдці після 24-х турів посідають у турнірній таблиці АПЛ шосту сходинку, набравши 40 очок. Від лідера – Манчестер Сіті – вони відстають на 16 пунктів.
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