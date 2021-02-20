"Ніколи не думали, як можемо обійти Манчестер Сіті або як можемо знову стати найкращою командою Англії, що б це не означало. Просто хотіли бути кращою версією себе. Ліверпулю знову випав такий шанс. Якщо ми достатньо хороші, значить, цього вистачить. Якщо інша команда буде кращою – так працює спорт.

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Звичайно, нам потрібно трохи більше удачі, щоб досягти бажаних результатів. Всі ми погодимося, і, впевнений, Пеп сказав би так само. Ми б не відставали від Манчестер Сіті на 16 очок, якби зараз був нормальний сезон. Але така реальність. Приймаємо це. У нинішньому сезоні нас не хвилює, наскільки близько ми підберемося до Манчестер Сіті. Важливо лише, як високо нам вдасться піднятися в таблиці. Цього достатньо", – цитує Клоппа видання Goal.

Нагадаємо, мерсисайдці після 24-х турів посідають у турнірній таблиці АПЛ шосту сходинку, набравши 40 очок. Від лідера – Манчестер Сіті – вони відстають на 16 пунктів.

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