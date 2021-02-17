"Мы хотели провести такой матч, нам был нужен такой поединок. РБ Лейпциг может быть настоящим монстром, они перебегали другие команды, и очень хорошо физически подготовлены. Сегодня мы контролировали их в исключительной манере. Мы провели действительно хороший матч и добились заслуженного результата.

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Мы хорошо оборонялись и хорошо отбирали мяч. Игра была тяжелой, учитывая, что с прошлого матча прошло всего пару дней. Это только первый матч. Мы знаем, что многие ожидали, что мы снова споткнемся. В течение двух лет мы были действительно хороши, и в этом году у нас есть проблемы, это нормально. Многие ожидали, что мы снова оступимся, но ребята этого не сделали", – цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что Ливерпуль уверенно обыграл РБ Лейпциг (2:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 10 марта, начало в 22:00.

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