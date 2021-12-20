Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был очень недоволен работой судей на матче против Тоттенхэма (2:2).

Сразу после финального свистка немец подошел к бригаде Пола Терни и сказал несколько "ласковых" слов.

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"У меня нет никаких проблем с арбитрами, только с тобой! Почему вы не смотрели падения Жоты? Это не пенальти? Ты объясняешь, что он сам остановился, поэтому это не пенальти?!", – накричал Клопп, но судьи равнодушно направились к подтрибунному помещению.

Напомним, в поединке Тирни показал тренеру Ливерпуля желтую карточку за чрезмерные эмоции.

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