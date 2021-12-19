"Я видел хорошую борьбу со стороны своей команды. Первая половина была хорошей, а вот вторая похуже, потому что мы чувствовали напряжение последних нескольких недель. Соперник выглядел так, словно только что закончил разминку. Они выглядели свежее. Наш второй гол замечательный, но нужно меньше пропускать.

Было много других вещей, которые оказали влияние на игру, но здесь лучше передать несколько вопросов мистеру Тирни. Безусловно, он должен был удалять и Кейна. Окей, вы можете дать Роббо красную карточку. Это не самый умный поступок, и, наверное, заслуживает красной. Но Харри поднял прямую ногу слишком высоко. Если бы нога Роббо твердо стояла на земле, то просто сломалась.

Судейские скандалы и роковой ляп Алиссона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:2

У нас там сидит VAR и считает, что стоит посмотреть момент Робертсона. Окей, а зачем он в других ситуациях? Почему не пересмотрели желтую Кейну? Почему не смотрели падения Жоты? Мистер Тирни объяснил мне, что Диогу остановился умышленно и ждал фола. Но ведь перед ударом всем нужно остановиться, вы не можете бить и бежать одновременно.

Ты имеешь возможность просмотреть момент снова, но нет. Я не понимаю. Понятия не имею, какие проблемы у Тирни со мной. Я был более эмоционален в игре, но он дает мне желтую карточку. Разве такое не позволяется? Он подходит и дает мне желтую карточку, но я бы предпочел, чтобы он правильно трактовал моменты на поле", – цитирует Клоппа ВВС.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Клопп провально рискнул и отпустил Сити, Кейн украл сенсацию, Алиссон слишком поверил в себя