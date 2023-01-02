Тройное фиаско вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Брентфорд – Ливерпуль – 3:1
2 января 23:59 - Читати українською
Брентфорд неожиданно одолел Ливерпуль в 19 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
19’ Ибрагима Конате
42’ Йоан Висса
84’ Бриан Мбеумо
19’ Ибрагима Конате
42’ Йоан Висса
84’ Бриан Мбеумо
"Пчелы" еще до перерыва получили комфортное преимущество благодаря содействию защитника соперников Ибрагимы Конате. Сначала вице-чемпион мира сам отправил мяч в свои ворота, а затем сорвал офсайд и "потерял" Висса во время верховой борьбы – 2:0.
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Окслейд-Чемберлен зажег надежду Ливерпуля на 50-й минуте, но в этот вечер очки команде Клоппа не светили. Под занавес встречи тот же Конате проиграл силовую борьбу Мбеумо и окончательно похоронил гостей.
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