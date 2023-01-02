"Пчелы" еще до перерыва получили комфортное преимущество благодаря содействию защитника соперников Ибрагимы Конате. Сначала вице-чемпион мира сам отправил мяч в свои ворота, а затем сорвал офсайд и "потерял" Висса во время верховой борьбы – 2:0.

Ливерпуль сенсационно проиграл Брентфорду, продолжив ужасную серию – Конате привёз два гола, Нуньес запорол супермомент

Окслейд-Чемберлен зажег надежду Ливерпуля на 50-й минуте, но в этот вечер очки команде Клоппа не светили. Под занавес встречи тот же Конате проиграл силовую борьбу Мбеумо и окончательно похоронил гостей.