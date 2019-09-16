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Клопп может покинуть Ливерпуль из-за нестандартной причины

16 сентября 23:18 164 Читати українською
Клопп может покинуть Ливерпуль из-за нестандартной причины
Юрген Клопп / Sky Sports

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может не продлить контракт с клубом из-за необычной причины.

"У нас есть время подумать над продлением контракта. Посмотрим, как все будет развиваться, и принесет ли изменение климата лучшую погоду в Англию или только в Германию.

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Когда Юрген и его жена просыпаются, на улице темно, когда встречаются вечером – темно или серо, а также моросит.

В Германии зимой, когда погода ужасная, команды идут в двухнедельный отпуск, и возвращаются в солнечный день. В Англии в это же время некоторые тренеры иногда вынуждены готовиться к 13 играм. Они истощены, и это действительно непросто", – сказал агент Клоппа Марк Кошицке DAZN.

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