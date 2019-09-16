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Клопп може покинути Ліверпуль через нестандартну причину

16 вересня 23:18 891 Читать на русском
Клопп може покинути Ліверпуль через нестандартну причину
Юрген Клопп / Sky Sports

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може не продовжити контракт з клубом через незвичайну причину.

"Ми маємо час подумати над продовженням контракту. Подивимось, як все розвиватиметься і чи зміна клімате принесе кращу погоду в Англію, чи лише в Німеччину.

Клопп: Ліверпуль не відчуває чемпіонського вантажу

Коли Юрген та його дружина прокидаються, на вулиці темно, коли зустрічаються ввечері – темно або сіро, а також мрячить.

У Німеччині взимку, коли погода жахлива, команди йдуть у двотижневу відпустку, і повертаються у сонячний день. В Англії у цей же час деякі тренери іноді змушені готуватись до 13 ігор. Вони виснажені, і це дійсно непросто", – сказав агент Клоппа Марк Кошіцке DAZN.

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