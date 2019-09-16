Клопп: Ливерпуль не чувствует чемпионского груза

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

"Мы не ощущаем чемпионского груза. Это все в прошлом. Будут ли соперники играть против нас иначе? У меня нет ответа. Прежде я никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Надеюсь, мы будем к этому готовы.

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Хотим достичь своего прошлогоднего уровня, играть стабильно, использовать свои сильные качества, быть уверенными. Прогресс оценим в конце сезона, а сейчас надо просто отдаваться на поле без остатка.

Не знаю, за счет чего именно мы прибавили. Это так не работает. В каждом следующем матче мы исправляли ошибки, которые допускали до этого, и делали это на протяжении всего сезона.

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Могу ли я гарантировать, что в этот раз мы не проиграем на Сан-Паоло? Нет, но парни не дают мне причин для сомнений. Надо использовать свои сильные стороны, бороться за каждый мяч и сохранять интригу", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Наполи – Ливерпуль состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.