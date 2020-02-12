Клопп может досрочно вернуться в Бундеслигу

У немецкого наставника мерсисайдцев есть интересный пункт в контракте.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может покинуть "красных" по собственному желанию в любой момент, сообщает издание The Independent.

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В контракте 52-летнего специалиста предусмотрен специальный пункт, согласно которому немец может вернуться в Бундеслигу, если сам того захочет. К слову, прошлой осенью Клопп продлил с мерсисайдцами соглашение до 2024 года.

Напомним, Юрген возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года и в прошлом сезоне завоевал с командой Кубок Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм (2:0). В текущем сезоне "красные" лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 22 пункта.

В Бундеслиге он с 2001 по 2008 годы тренировал Майнц, а затем с дортмундской Боруссией дважды выигрывал Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

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