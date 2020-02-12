Клопп може достроково повернутись у Бундеслігу

У німецького наставника мерсисайдців є цікавий пункт у контракті.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може покинути "червоних" за власним бажанням у будь-який момент, повідомляє видання The Independent.

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У контракті 52-річного фахівця передбачений спеціальний пункт, згідно якого німець може повернутися у Бундеслігу, якщо сам того захоче. До слова, минулої осені Клопп пролонгував з мерсисайдцями угоду до 2024 року.

Нагадаємо, Юрген очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року і минулого сезону завоював з командою кубок Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Тоттенхем (2:0). У поточному сезоні "червоні" лідирують у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – на 22 пункти.

У Бундеслізі він з 2001 по 2008 роки тренував Майнц, а згодом з дортмундською Борусією двічі вигравав Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини.

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