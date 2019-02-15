Клопп мог возглавить Баварию, – Хьонесс

Президент Баварии Ули Хьонесс сделал громкое заявление накануне поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Хьонесс шокировал заявлением, что 11 лет назад действующий наставник Ливерпуля Юрген Клопп должен был стать главным тренером мюнхенской Баварии.

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Много лет назад мы договорились о сотрудничестве, но в итоге назначили Юргена Клинсманна. Мы не думаем об этом сейчас. У нас есть тренер, которым мы очень довольны. Команда развивается очень хорошо. Мы живем здесь и сейчас", – цитирует Ули Хьонесса Bild.

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Напомним, Ливерпуль будет принимать Баварию 19 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 13 марта.