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Клопп міг очолити Баварію, – Хьонесс

17:25 155 Читать на русском
Клопп міг очолити Баварію, – Хьонесс
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Президент Баварії Улі Хьонесс зробив гучну заяву напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Хьонесс шокував заявою, що 11 років тому чинний наставник Ліверпуля Юрген Клопп мав стати головним тренером мюнхенської Баварії.

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Багато років тому ми домовилися про співпрацю, але у підсумку призначили Юргена Клінсманна. Ми не думаємо про це зараз. У нас є тренер, яким ми дуже задоволені. Команда розвивається дуже добре. Ми живемо тут і зараз", – цитує Улі Хьонесса Bild.

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Нагадаємо, Ліверпуль прийматиме Баварію 19 лютого у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 13 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
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Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Німеччина Улі Хьонесс Ліверпуль - Баварія Баварія Баварія
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