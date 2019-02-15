Клопп міг очолити Баварію, – Хьонесс

Президент Баварії Улі Хьонесс зробив гучну заяву напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Хьонесс шокував заявою, що 11 років тому чинний наставник Ліверпуля Юрген Клопп мав стати головним тренером мюнхенської Баварії.
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Багато років тому ми домовилися про співпрацю, але у підсумку призначили Юргена Клінсманна. Ми не думаємо про це зараз. У нас є тренер, яким ми дуже задоволені. Команда розвивається дуже добре. Ми живемо тут і зараз", – цитує Улі Хьонесса Bild.
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Нагадаємо, Ліверпуль прийматиме Баварію 19 лютого у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 13 березня.