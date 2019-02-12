Ливерпуль – Бавария: мерсисайдцы имеют колоссальные проблемы в защите из-за травмы Ловрена

В распоряжении Юргена Клоппа на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии из центральных защитников остался только Жоэль Матип.

"Деян Ловрен не приехал с нами на сбор в Марбелью, Джо Гомеса тоже здесь нет. Это не лучший знак, я бы сказал. Но мы сделаем все, чтобы Деян был готов к матчу. Будет трудно.

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Сейчас ему следует готовиться в другом месте, что он и делает. Нам бы не помогло, если бы он прилетел с нами. Но постараемся сделать все возможное", – цитирует Клоппа The Telegraph.

Отметим, что в случае отсутствия Ловрена на матче с Баварией в распоряжении Клопа из центральных защитников лишь Жоэль Матип, ведь Джо Гомес находится в лазарете, а ван Дейк пропустит поединок из-за дисквалификации.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля.

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