Клопп: Смешно, что Ливерпуль называют фаворитом в матче с Баварией

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не согласен с утверждением, что его команда является фаворитом противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской Баварией.

"Люди всегда говорят, что мы являемся фаворитами. Мне кажется, что это очень смешно. Это будет противостояние двух сильнейших команд, и я не знаю, чем оно закончится.

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У меня нет ощущения, что мы уже вышли в четвертьфинал. Нам будет очень сложно это сделать, но Баварии тоже будет нелегко.

Ливерпуль продолжает развиваться. Мы до сих пор ничего не выиграли, и это не круто. Но с другой стороны, все понимают, что наша команда голодная до побед", – цитирует Клоппа Sky Germany.

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Первый поединок Ливерпуль и Бавария проведут в Англии 19 февраля. Ответный матч состоится в Мюнхене 13 марта.