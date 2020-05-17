"Клопп мог бы стать канцлером Германии": тренеру Ливерпуля рекомендуют пойти в политику

Исполнительный директор Боруссии Д Карстен Крамер считает Юргена Клоппа перспективным политиком.

По словам функционера Боруссии, наставник Ливерпуля имеет все качества, необходимые для успешной политической карьеры. Напомним, Клопп тренировал Боруссию с 2008 по 2015 год и привел команду к двум чемпионствам и финалу ЛЧ 2012/13.

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"Юрген Клопп – он настоящий и эмоциональный. Его особенность заключается в том, что он умеет разговаривать с людьми после тяжелых поражений. Помню его выступление перед футболистами после поражения Боруссии в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Он смог дать людям надежду в то момент, когда они были по-настоящему разочарованы.

Его лучшее качество – просто быть собой, быть Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп способен привлечь людей. Он был бы лучшим вариантом для граждан в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии. Думаю, ему это по силам", – цитирует Крамера Tribal Football.

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